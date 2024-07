Calcio. Calciomercato Juventus: quasi fatta per Todibo, poi via Soulé e dentro Koopmeiners. Il nuovo campionato di Serie A prenderà il via a partire dal prissimo 17 Agosto 2024. Le squadre scenderanno di nuovo in campo per cercare di conquistare lo scodutto. Con la data d’inizio del campionato si intravede anche la fine del calciomercato estivo e per questo motivo le società stanno mettendo a segno gli ultimi colpi. Grosse novità per quanto riguarda il calciomercato della Juventus sono giunte in queste ultime ore. (Continua a leggere dopo le foto)

Ultime ore importanti in casa Juventus. Per Soulé, la Roma ha fatto un passo verso i bianconeri, che potrebbe rivelarsi decisivo, mentre Huijsen sta solo aspettando la chiamata migliore per lasciare Torino e le offerte “giuste” non mancano. Con i soldi incassati per i due talenti del vivaio, Giuntoli si metterà al lavoro per chiudere due operazioni ormai sul tavolo da tempo: quella di Todibo per la difesa e quella di Koopmeiners per il centrocampo. La sensazione è che l’operazione per il centrale francese si a un passo dal chiudersi. C’è fretta di trovare una soluzione anche per Koopmeiners, nonostante in questo caso ci sia ancora un po’ di strada da fare. Sta di fatto che è prevista a breve la prima offerta ufficiale all’Atalanta, ferma sulla richiesta da 60 milioni di euro, ma senza altre società in corsa per l’olandese. Giuntoli partirà da una cifra cash attorno ai 40/45 milioni di euro per poi trovare un compromesso tramite bonus e percentuali sulla futura rivendita.