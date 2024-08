Calcio. Calciomercato, la Juventus pensa a Nico Gonzalez: gli incroci con l’Atalanta. La fine del calciomercato estivo è sempre più vicina e le squadre stanno mettendo a segno gli ultimi colpi per creare la rosa perfetta per la prossima stagione di Serie A 2024/25. La nuova Juventus di Thiago Motta e Giuntoli vuole creare una squadra perfetta per ottenere risultati sia in campionato che in Europa. Mentre le trattative per Adeyemi del Dortmund e Galeno del Porto vanno avanti, l’ultima idea dei bianconeri è Nico Gonzalez della Fiorentina, che potrebbe arrivare a Torino a un prezzo decisamente più contenuto degli altri obiettivi di mercato. Nella giornata di ieri ci sono stati i primi contatti tra le parti, con il giocatore argentino che ha aperto a un possibile trasferimento alla Vecchia Signora, che ora studia la formula giusta e potrebbe mettere sul piatto due giocatori per cui i viola in passato avevano chiesto informazioni: Weston McKennie e Daniele Rugani. (Continua a leggere dopo le foto)

La Fiorentina dopo aver acquistato Colpani sarebbe interessata alla cessione di Nico Gonzalez. Trattare con Commisso non sarà facile, ma i bianconeri hanno fatto un primo sondaggio: la valutazione che fa la società viola è superiore ai 30 milioni di euro, una cifra alla quale i bianconeri non vorrebbero arrivare, ma che potrebbero abbassare sensibilmente inserendo nell’operazione anche qualche contropartita. Sull’esterno della Fiorentina c’è anche l’Atalanta, che è fortemente interessata al giocatore ma non ha ancora trovato un accordo con i viola perché prima di formalizzare un’offerta deve vendere qualche pezzo pregiato e l’indiziato numero uno al momento è Teun Koopmeiners, valutato 60 milioni e sogno di mercato proprio della Juve di Giuntoli.