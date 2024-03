Calciomercato Juventus, il nuovo obiettivo per la difesa è Wendell. Mancano ancora 12 giornata prima del termine del torneo di calcio di Serie A per la stagione 2023/24. Le squadre già stanno pensando al calciomercato estivo e a come poter riorganizzare le proprie rose per la prossima stagione sportiva. In modo particolare la Juventus ha bisogno di rafforzare la difesa e per questo motivo sembrerebbe aver puntato gli occhi su Wendell, calciatore brasiliano e difensore del Porto. (Continua a leggere dopo le foto)

Calciomercato Juventus: tra gli obiettivi per la prossima stagione c’è sicuramente quello di migliorare e rafforzare la difesa e per questo motivo la Vecchia Signora ha puntato gli occhi su Wendell, terzino sinistro brasiliano classe 1993, attualmente al Porto e che ha appena esordito con la maglia della Seleçao. In Europa dal 2014, col Bayer Leverkusen che lo prelevò dal Gremio, Wendell è un giocatore duttile e versatile, con tanta esperienza internazionale alle spalle e che potrebbe fare davvero comodo alla nuova rosa della Juventus. Con un contratto col Porto in scadenza nel Giugno 2025, il club lusitano non può certo chiedere cifre astronomiche. Attualmente Wendell guadagna poco meno di un milione di euro a stagione, quindi i bianconeri potrebbero anche offrirgli un ingaggio superiore senza sforare in alcun modo i parametri “imposti” dal nuovo modello di sostenibilità che sembrano aver intrapreso. Wendell andrebbe a rimpiazzare Alex Sandro nella rosa bianconera, garantendo un elemento di sicura affidabilità e comprovata esperienza, anche e soprattutto a livello europeo.