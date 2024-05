Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora dopo aver salutato Allegri e in attesa di ufficializzare Thiago Motta in panchina sta già pianificando il mercato estivo. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore Giuntoli e gli uomini mercato punterebbero su una linea verde di nuovi ingressi, almeno uno per reparto. Altra questione calda è quella dei rinnovi, su tutti quelli di Rabiot e Chiesa.

A fare il punto stamattina è la Gazzetta dello Sport. Tra le priorità di Giuntoli secondo la Rosea ci saranno i rinnovi di Adrien Rabiot, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Particolare attenzione sarà dedicata a Chiesa, poiché la Juventus sarebbe interessata a portare a Torino anche Joshua Zirkzee dal Bologna. Dato che Motta raramente gioca con due punte, è difficile immaginare un attacco con l’olandese e il serbo insieme. Al momento, comunque, non c’è alcuna pressione particolare per cedere Vlahovic.

Il primo acquisto della campagna acquisti juventina potrebbe essere Riccardo Calafiori, che è stato la vera rivelazione rossoblu di questa stagione e una risorsa importante nelle strategie di Motta a Bologna. In generale, come detto, Giuntoli dovrebbe avviare un nuovo corso improntato sulla gioventù. Tra i primi nomi in lista c’è Khephren Thuram, fratello dell’interista Marcus e centrocampista del Nizza, valutato circa 20 milioni di euro. Altri obiettivi includono Samardzic e Greenwood, con la new entry rappresentata dal brasiliano Savio, un esterno offensivo classe 2004 che ha brillato nel Girona in Liga.