Calciomercato Juventus. Per la prossima stagione la società bianconera ha intenzione di intervenire in modo massiccio sul mercato. Il primo tassello da sistemare sarà la fascia sinistra. Felipe Anderson era un obiettivo. Il brasiliano, in scadenza di contratto, ha annunciato il suo addio alla Lazio, ma tornerà in Brasile. Sfumato l’esterno laziale, la Juventus adesso ha altri due esterni nel mirino. (Continua…)

Calciomercato Juventus, sfumato Felipe Anderson: due esterni nel mirino

Sfuma l’obiettivo Felipe Anderson per la Juventus. Il laziale tornerà in Brasile e probabilmente giocherà con il Palmeiras. La società bianconera già pregustava il colpo a zero, ma il brasiliano ha beffato tutti. Adesso la Juventus deve virare su altri obiettivi. Nel mirino ci sono due esterni.

Il primo è Mason Greenwood, calciatore del Manchester United in prestito al Getafe. In Spagna, il giovane ha ritrovato continuità e brillantezza. La Juventus fiuta l’affare e spera in uno sconto da parte dello United. L’altro obiettivo, invece, è Anthony Martial. Anche in questo caso, la Juventus dovrà trattare con lo United. Il francese è fuori dai pani della società inglese e potrebbe essere un colpo low cost per la Juventus.