Home | Calciomercato Juventus, dopo Felipe Anderson all-in anche per Calafiori: segnale per Motta?

Calciomercato Juventus, nuovi obiettivi Calafiori e Zirkzee. Il calciomercato estivo è alle porte e le squadre di Serie A si stanno già guardando intorno per poter migliorare le loro rose in vista della prossima stagione di campionato 2024/25. La Juventus sembra avere le idee chiare su quali strade seguire. Dopo Felipe Anderson, gli altri obiettivi di mercato bianconeri si colorano di rosso e di blu, ovvero i colori del Bologna: per la difesa occhi puntati su Riccardo Calafiori e per l’attacco su Joshua Zirkzee. Due trattative non certo semplici ma che marciano entrambe in una direzione, quella di Thiago Motta. (Continua a leggere dopo le foto)

Il primo obiettivo del Calciomercato Juventus, quello di Felipe Anderson, sta per essere concretizzato. L’esterno brasiliano della Lazio sarà a disposizione da giugno, quando gli scadrà il contratto con i biancocelesti. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sembra voler puntare forte sui due giocatori del Bologna: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Riccardo Calafiori è il prossimo messo nel mirino, dopo Felipe Anderson. Il prezzo del suo cartellino è sui 25-30 milioni di euro, che in parte andranno versati al Basilea. Soldi che dovrebbero arrivare con tutta probabilità dalla cessione di Bremer che piace al Manchester United. La Juventus si sarebbe messa anche nella corsa per arrivare a Zirkzee: una mezza impresa, visto che il Bayern può riscattarlo per 40 milioni e poi metterlo all’asta. Serviranno almeno 60 milioni, in base a quante saranno le squadre in lizza. L’ipotesi che si fa sempre più strada è quella di arrivare anche a Thiago Motta, facendo leva su questi due capisaldi della sua attuale squadra. La nuova Juventus potrebbe dunque rinascere nel segno del tecnico italo-brasiliano e il suo 4-3-3. Thiago Motta sarebbe già stato contattato da Giuntoli, ma dire che l’affare sia fatto è ancora troppo presto.