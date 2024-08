Calciomercato, Chiesa si avvicina al Liverpool: cosa manca per la chiusura

Calcio. Calciomercato Juve, Chiesa vicino al Liverpool: i dettagli. Federico Chiesa, classe 1997, è un calciatore italiano, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, con cui è diventato campione d’Europa nel 2021. Il noto giocatore italiano non è inserito nel nuovo schema di gioco di Motta e per questo molto probabilmente lascerà il club bianconero. Il problema dei tesseramenti rischia di far saltare l’approdo di Chiesa al Barcellona. Su di lui c’è il Liverpool, che ha strappato il ‘Sì’ del giocatore. L’ex Fiorentina si avvicina così alla Premier League e si allontana dalla Liga, salvo colpi di scena. I Reds debbono versare 15 milioni di euro nelle casse della Juventus ma non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista. (Continua a leggere dopo le foto)

Federico Chiesa andrà al Liverpool. Le titubanze sul rinnovo di contratto e la scelta drastica di Thiago Motta di metterlo fuori rosa hanno segnato un punto di svolta e di rottura con la Juventu. Dopo il passo in dietro del Barcellona per problemi di tesseramento, in queste ore su di lui si è fiondato allora il Liverpool di Arne Slot. L’ex allenatore del Feyenoord stravede per Chiesa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano l’ex Fiorentina avrebbe aperto alla cessione al Liverpool La trattativa è decollata in fretta e la Juventus chiede 15 milioni di euro ai Reds. Il calciomercato si avvicina al gong finale e il Liverpool si appresta a rimpolpare il reparto avanzato per lottare al meglio su quattro fronti.