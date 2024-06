Home | Calciomercato Inter, è fatta per Martinez: l’intesa col Genoa per il nuovo secondo portiere

L’Inter ha trovato l’accordo definitivo con il Genoa per l’acquisto di Josep Martinez. Il contatto tra le parti è avvenuto in giornata e ha portato effetti positivi visto che i due club hanno rapidamente raggiunto l’accordo verbale con la conseguente stretta di mano. Il portiere spagnolo, dopo aver disputato un’ottima stagione in Serie A con la maglia del Genoa, è stato scelto dalla dirigenza nerazzurra per diventare il nuovo vice Sommer nella prossima stagione, e in futuro il titolare della squadra.

Josep Martinez va all’Inter

Arrivato nel 2022, Martinez si è conquistato la titolarità con la maglia del Genoa già in Serie B, prima di collezionare in Serie A 36 partite e ben 8 clean sheet. In totale, con la maglia del Genoa, Martinez vanta 68 partite, con altrettante reti subite e 25 porte inviolate.

Il prezzo per il portiere non è lievitato grazie a un accordo preesistente tra lo stesso Martinez e il club rossoblu, nessuna clausola ma un accordo verbale che i liguri hanno rispettato. Il portiere spagnolo, dunque, arriverà a Milano per tredici milioni di euro più due di bonus, e nelle prossime ore avverrà il definitivo scambio di documenti tra le due società. A ciò seguiranno le visite mediche e l’annuncio ufficiale attraverso i canali social e il sito delle due società. Josep Martinez è il terzo acquisto del calciomercato interista e sarà inizialmente il secondo portiere, per poi prenderne gradualmente il posto da titolare. L’ex Lipsia rinforzerà l’organico insieme a Mehdi Taremi in attacco e Piotr Zielinski a centrocampo.