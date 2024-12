Calciomercato, il Manchester United piomba sul “gioiellino” della Juve: la risposta del giocatore

Voci di mercato in arrivo dal Manchester United sul mondo bianconero. La Juventus ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti, ma non solo da quelli più esperti. Un giovane talento della squadra continua a fornire prestazioni utili sul campo, nonostante il “digiuno” delle ultime partite sotto porta. Questo non preoccupa il tecnico Thiago Motta, che vede nel suo giocatore una grande generosità e utilità tattica, elementi che non passano inosservati… nemmeno in Premier League.

🚨🚨| Kenan Yildiz is among the top names on Manchester United’s shortlist for the attacking midfield role. 🔴✔️



Manchester United are monitoring this position ahead of the summer, but Yildiz has no intention of leaving Juventus.



