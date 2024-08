Calciomercato, Atalanta ai dettagli con il Torino per Bellanova

Calcio. Calciomercato. L’Atalanta sta intensificando i contatti per assicurarsi Raoul Bellanova. La società guidata da Gasperini è in trattative avanzate con il Torino per trovare un accordo finale. I granata chiedono 25 milioni di euro, ma i due club stanno lavorando per trovare un’intesa tra i 20 e i 22 milioni, con l’aggiunta di eventuali bonus.

Sullo sfondo rimane l’ipotesi Cuadrado. Durante la scorsa stagione, Bellanova ha fornito 7 assist in 37 presenze in Serie A, prestazioni che gli sono valse una convocazione in Nazionale per gli Europei, anche se non ha mai avuto l’opportunità di scendere in campo. Quest’anno, l’esterno italiano si è messo in evidenza nella prima rete del Torino sotto la guida di Vanoli, nel match contro il Milan a San Siro, conclusosi con un pareggio per 2-2, anche se non è stato lui a segnare. (Continua a leggere dopo le foto)

Calciomercato, l’Atalanta si avvicina a Raoul Bellanova

Calciomercato. Valutato inizialmente 25 milioni di euro, le due società hanno trovato un accordo per circa 20 milioni più bonus, permettendo così a Raoul Bellanova di trasferirsi a Bergamo a breve. Il laterale, nato nel 2000 e cresciuto nel settore giovanile del Milan, aveva già trascorso un breve periodo all’Atalanta tra gennaio e settembre 2020, collezionando una sola presenza (il 14 luglio nella vittoria per 6-2 contro il Brescia) prima di essere ceduto al Pescara.

Ora, a distanza di quattro anni, Bellanova torna alla Dea come un giocatore maturato e notevolmente migliorato, con particolare crescita negli ultimi sei mesi. La sua prestazione eccellente nella recente partita contro il Milan a San Siro ha dimostrato il suo valore come esterno a tutta fascia, ideale per il sistema di gioco di Gasperini. (Continua a leggere dopo la foto)

🚨⚫️🔵 EXCL: Raoul Bellanova to Atalanta, here we go! Important signing as deal has been agreed with Torino.



€20m fixed fee plus add-ons. Bellanova has also agreed on personal terms.



Exclusive story from today confirmed as Torino advance to sign Pedersen from Feyenoord as RB. pic.twitter.com/kHwXhlvdU3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Con la cessione di Bellanova, il Torino incassa una somma importante dopo averlo acquisito nel 2023 dal Cagliari, reduce da un prestito all’Inter. Il club granata è ora pronto a sostituirlo con il norvegese Marcus Pedersen, classe 2000 del Feyenoord, già in Italia lo scorso anno in prestito al Sassuolo. Per Pedersen sarebbe già pronto un contratto quadriennale (3+1).