Calcio italiano in lutto, addio al noto volto della Roma

Roma e Lazio in lutto. “Se ne va un pezzo di storia dello sport”, ha scritto qualcuno per ricordarlo. Il volto noto del club romano se n’è andato a 89 anni. A dare la notizia del decesso è il presidente della polisportiva Lazio Antonio Buccioni. In tantissimi lo ricordano come un maestro, che con la sua esperienza ha dato un significativo contributo alla medicina dello sport. (Continua dopo le foto)

Ernesto Alicicco è morto, addio allo storico medico sociale della Roma

Ernesto Alicicco avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre. Ad annunciare la scomparsa del medico sociale, che per 24 anni ha militato nella Roma, è il presidente della polisportiva Lazio Antonio Buccioni, con un post su Facebook. “Una carezza a Ernesto Alicicco, caro amico, grande uomo di sport”, ha scritto. La sua grande passione era il calcio: il medico aveva iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Lazio. Poi è passato al club romano, con il quale rimase per ben 24 anni. (Continua dopo le foto)

La carriera di Ernesto Alicicco

Dopo aver tentato la carriera di calciatore nel settore giovanile della Lazio, Alicicco si è dedicato agli studi. Nel 1957 si laureò in Farmacia. Nel 1961 interruppe l’attività agonistica per assolvere l’obbligo di leva e nel 1968 diventò medico sociale del settore giovanile della Lazio. Nel 1978, il passaggio alla Roma di Paulo Roberto Falcao, Roberto Pruzzo, Bruno Conti e Agostino Di Bartolomei. Nel 2001 poi raggiunse a Brescia l’allenatore Carlo Mazzone e Roberto Baggio, che proprio in quegli anni ha vissuto una seconda giovinezza. In tanti ricordano Ernesto Alicicco con grande affetto.

