Calcio in lutto, muore in un incidente il giovane campione sudamericano

Tragedia nel mondo del calcio ecuadoriano: Marco Angulo, centrocampista di soli 22 anni e promettente talento della nazionale, è deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Quito.

Ecuadorian international Marco Angulo sadly passed away in a car accident last night, at the age of 22.



All our thoughts go out to his friends and his family. 🕊️ pic.twitter.com/onCyPB3VCx