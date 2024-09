Home | Il calcio in Arabia non decolla, i ministri sauditi in missione in Europa

Il calcio arabo non decolla, nonostante gli sforzi fatti sul mercato a suon di milioni per assicurarsi i migliori calciatori del planisfero. Il pubblico sia allo stadio che in televisione è latente, di certo non un bellissimo biglietto da visita per i mondiali del 2034. Scatta dunque la missione in Europa, che vedrà coinvolte anche Inter e Milan. (Continua…)

Il calcio arabo non decolla: missione in Europa

Il calcio in Arabia Saudita non attira il pubblico. Nonostante i tanti milioni spesi sul mercato negli ultimi anni per assicurarsi i campioni, il pubblico non è affatto attratto dal mondo del pallone. Gli stadi sono quasi vuoti e anche gli spettatori collegati alla tv sono davvero pochi.

Scatta dunque la missione in Europa, che vedrà il ministero degli investimenti e dello sport sauditi cercare di attirare imprenditori e competenze occidentali per valorizzare il calcio in patria. In programma ci sono una serie di incontri in varie città europee, come riportato da Repubblica. Tra queste spicca anche Milano, dove sono previsti incontri nelle giornate di giovedì e venerdì con Milan e Inter, oltre a numerosi imprenditori.