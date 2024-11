Home | Cagliari-Verona, le probabili formazioni: Zanetti si gioca il tutto per tutto con Tengsted in attacco

Cagliari-Verona probabili formazioni del match valido per la quattordicesima giornata di serie A che si gioca stasera alle 20.45 alla Unipol Domus. Questa sera, Cagliari ed Hellas Verona si affronteranno all’Unipol Domus in una sfida cruciale per la lotta salvezza. Entrambe le squadre si trovano in una situazione complicata, ma con approcci e stati d’animo differenti. Davide Nicola, alla guida del Cagliari, è consapevole della necessità di tornare alla vittoria, che manca ormai da cinque giornate. Nonostante le difficoltà, i rossoblù puntano sul fattore campo per rilanciarsi in classifica.

Nicola deve ancora sciogliere il dubbio sul portiere titolare, con l’albanese Sherri leggermente favorito su Scuffet, ma non ancora completamente sicuro tra i pali. Il tecnico dovrebbe affidarsi a una difesa a quattro composta da Zappa, Mina, Luperto e Augello, con Marin e Makoumbou a dare solidità in mediana. In avanti, Zortea, Gaetano e Luvumbo agiranno a supporto di Piccoli, scelto come terminale offensivo.

Dall’altra parte, il Verona di Paolo Zanetti arriva a Cagliari dopo una pesante sconfitta interna contro l’Inter. Per l’allenatore veneto, questa partita potrebbe rappresentare un’ultima chance per invertire il trend negativo. Il Verona dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Montipò in porta, Tchatchoua e Bradaric sugli esterni, Daniliuc e Magnani al centro della difesa. In mezzo al campo agiranno Belahyane e Serdar, mentre sulla trequarti Suslov, Harroui e Lazovic cercheranno di supportare l’unica punta Tengstedt, favorito su Mosquera per partire dal primo minuto.

La sfida si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre in cerca disperata di punti. La capacità di capitalizzare le occasioni e mantenere alta la concentrazione in difesa potrebbe fare la differenza in una partita che si prospetta molto combattuta.

