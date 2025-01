Cade nel vano ascensore e precipita nel vuoto: la porta si è aperta ma la cabina non c’era. Ecco una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti giunti sul luogo della tragedia dove ha rischiato la vita un uomo. (Continua a leggere dopo le foto)

Roma, cade nel vano ascensore e precipita nel vuoto

Un terribile incidente si è verificato in queste ore di oggi 17 Gennaio 2025 in una clinica nel quartiere Parioli a Roma. Un uomo è precipitato nel vano ascensore per due piani. Da una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti che stanno seguendo le indagi, come riportato da Leggo, sembra che abbia aperto la porta dell’ascensore al piano terra della clinica ai Parioli, ma la cabina non c’era ed è precipitato fino al piano -2.

