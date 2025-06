Home | Che botta per Spalletti: un giocatore rifiuta la convocazione in Nazionale

Una brutta botta per Spalletti e per i piani della Nazionale in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali. Il Ct aveva deciso una strategia, ma ora sarà costretto a cambiare in corsa. Un giocatore sul quale l’allenatore azzurro aveva puntato ha rifiutato la convocazione, senza per ora fornire una spiegazione pubblica. E anche Spalletti ha cercato di gettare acqua sul fuoco e di preservare il gruppo.

🇮🇹 Spalletti: "Acerbi non ha risposto alla convocazione. Ha mandato un sms stamattina. Sono considerazioni personali del giocatore, ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui. Lo avevo chiamato tenendo conto di quanto propone il campionato per quanto fatto vedere specie… pic.twitter.com/3MJu4PfY8k — Daniele Mari (@marifcinter) June 1, 2025

Francesco Acerbi, a 37 anni, ha scelto di non unirsi alla squadra azzurra. La decisione inaspettata ha creato un clima teso nel ritiro di Coverciano, proprio mentre la Nazionale si prepara per le sfide di qualificazione mondiale contro Norvegia e Moldova. Anche il commissario tecnico Luciano Spalletti è stato preso alla sprovvista.

Alla conferenza stampa, il Ct ha confermato la notizia con una dichiarazione misurata. Acerbi non ha accolto l’invito, ha affermato, specificando che la notizia è giunta in mattinata. “Accettiamo le decisioni e i pensieri dei giocatori e continuiamo il nostro cammino“, ha commentato il tecnico.

Il ritorno in azzurro sembrava certo dopo un anno difficile, ma Acerbi ha cambiato idea. Spalletti ha riferito di aver avuto colloqui recenti con il giocatore per valutare la sua forma fisica dopo una stagione impegnativa. Tutto sembrava essere in ordine, ma all’ultimo momento è arrivato il rifiuto.

Il Ct ha evitato di creare ulteriori polemiche: “Non intendo speculare, mi concentro solo sui miei compiti”, ha affermato, senza menzionare possibili ragioni personali o ambientali dietro la decisione di Acerbi. Il giocatore non ha a sua volta parlato, quindi non si conoscono le sue motivazioni.

Spalletti non convocherà un sostituto

Al momento non ci sono piani per convocare un sostituto. La rinuncia di Acerbi lascia un vuoto tra i difensori, ma Spalletti è determinato a mantenere il gruppo unito e a evitare distrazioni. Ha sottolineato che questo evento non influenzerà il lavoro della squadra: “Avevo già considerato le condizioni del campionato e l’avevo selezionato per questo“, ha spiegato.

L’assenza di spiegazioni da parte di Acerbi solleva interrogativi. Alla sua età , è evidente che questo è un addio definitivo dalla Nazionale. Fino a quando Acerbi non chiarirà le sue motivazioni, ci saranno discussioni fra il rispetto delle scelte individuali e l’obbligo morale di onorare la maglia azzurra.

