Inter, dal successo al fallimento il passo è brevissimo: la stagione nera di Inzaghi

L’Inter conclude la stagione senza alcun trofeo. La sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, maturata con un passivo pesantissimo, rappresenta una delle più grandi delusioni recenti per il club nerazzurro. Una squadra allestita con l’obiettivo di trionfare su tutti i fronti, dopo aver dominato in gran parte dell’annata, si ritrova ora a Milano a mani vuote.

Il campionato è sfumato all’ultima giornata, con il Napoli che ha conquistato lo scudetto per appena un punto. Supercoppa Italiana e Coppa Italia sono finite anch’esse nelle mani degli avversari. Anche sul fronte europeo, il sogno si è infranto nel momento decisivo. Complessivamente, il bilancio è profondamente negativo.

Inzaghi e una stagione da dimenticare

Simone Inzaghi ha avuto a disposizione una squadra ricca di talenti, in grado di offrire un calcio spettacolare e competitivo anche a livello europeo. Tuttavia, nonostante abbia portato l’Inter in finale per il secondo anno consecutivo, il tecnico non ha ottenuto alcun titolo. Nei momenti chiave, la squadra ha mostrato debolezze. Il bel gioco e le performance offensive non sono sufficienti: in queste competizioni contano i successi, non le promesse.

Ancora una volta, il PSG si aggiudica il trofeo. All’Inter restano solo il dolore, i rimpianti e la consapevolezza di aver sprecato un’opportunità unica.

Riflessioni estive e possibili cambiamenti

Con la stagione conclusa, è il momento di valutazioni e decisioni. Inzaghi, pur avendo creato una squadra di alto livello, è sotto esame. Alcuni dei giocatori chiave potrebbero lasciare, mentre la dirigenza dovrà decidere se continuare con l’attuale progetto tecnico o intraprendere una nuova direzione.

La percezione è che una stagione così, vicina alla gloria ma deludente, lascerà un segno profondo. I tifosi riconoscono l’impegno della squadra, ma chiedono di più: l’Inter non può accontentarsi di buone prestazioni, se non ci sono trofei a suggellarle.