Frattesi-Inzaghi, rottura dopo la finale: “Perché non mi hai fatto entrare?”

Nel clima teso del post-partita a Monaco di Baviera, subito dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain in finale di Champions League, è esploso un caso interno all’Inter che potrebbe lasciare il segno. Protagonisti: Davide Frattesi e Simone Inzaghi. La frase pronunciata dal centrocampista — “Perché non mi hai fatto entrare?” — è diventata l’epicentro di un confronto acceso con l’allenatore nerazzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Frattesi avrebbe espresso tutta la propria delusione per non essere stato impiegato neanche per un minuto in una partita tanto importante. Una rabbia comprensibile, visto il suo contributo decisivo nel percorso europeo dell’Inter, con gol pesantissimi messi a segno contro Bayern Monaco e Barcellona. Il faccia a faccia con Inzaghi è durato poco, ma abbastanza per rendere espliciti malumori che in realtà covavano da tempo.

MUNICH, GERMANY – MAY 31: Simone Inzaghi, Head Coach of FC Internazionale, reacts during the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at the Munich Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Il futuro di Frattesi legato a quello di Inzaghi

La finale persa potrebbe dunque avere conseguenze non solo sull’umore, ma anche sulle scelte di mercato. Frattesi, arrivato a Milano solo la scorsa estate, non ha mai nascosto una certa insoddisfazione per il suo minutaggio. Ora, con la delusione accumulata anche in Champions, il nodo sul futuro si fa concreto.

Tutto dipenderà da Simone Inzaghi. Se il tecnico dovesse essere confermato sulla panchina nerazzurra, Frattesi sarebbe pronto all’addio, con il Napoli tra le squadre più interessate. In caso contrario, con l’arrivo di un nuovo allenatore, la posizione sarà rivalutata insieme alla dirigenza. Intanto, l’ex Sassuolo è legato all’Inter da un contratto fino al 2028 e la società lo valuta non meno di 40 milioni di euro.Inter, dal successo al fallimento il passo è brevissimo: la stagione nera di Inzaghi

