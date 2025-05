Napoli scatenato, il grande colpo arriva in porta: le clamorose novità

Il Napoli vuole stupire ancora. Dopo la conferma in panchina di Antonio Conte, il club azzurro guarda al mercato con ambizioni altissime. Già bloccato un campione come De Bruyne, che guiderà il centrocampo azzurro nella prossima stagione, cercato con insistenza Jonathan David, sotto osservazione un paio di centrali difensivi: ma a De Laurentiis non basta.

#Donnarumma, il Napoli farà un tentativo per ingaggiarlo. Meret potrebbe passare al Milan (Tmw)



Il contratto del portiere del Psg scadrà nel 2026. In caso di addio di Maignan, Meret sarebbe un profilo ideale per i rossoneri.https://t.co/iVOvT1NRrt — il Napolista (@napolista) May 31, 2025

E così, ha iniziato a filtrare notizia di un’operazione che avrebbe qualcosa di veramente clamoroso. Il grande colpo del Napoli potrebbe arrivare tra i pali. Secondo quanto riportato da TMW, nelle prossime settimane il club farà un tentativo concreto per assicurarsi Gianluigi Donnarumma. Un segnale forte, chiarissimo, di quello che De Laurentiis ha in mente per il nuovo ciclo partenopeo.

L’interesse del Napoli per Donnarumma è reale. Il portiere della Nazionale potrebbe considerare un ritorno in Italia dopo l’esperienza francese, anche perché al Psg non è ancora arrivato il rinnovo del contratto. In ogni caso, la trattativa per portare Gigio sotto il Vesuvio non è semplice, ma il fascino del nuovo progetto con Conte in sella e della piazza partenopea potrebbe fare la differenza.

Donnarumma, del resto, è ancora giovanissimo e ha voglia di sentirsi centrale. Napoli gli darebbe questa possibilità e molto di più. L’arrivo del portiere della Nazionale ovviamente porterebbe alla partenza di Alex Meret, che non ha intenzione di fare il secondo. (continua dopo la foto)

Per Meret si aprirebbe un’ipotesi suggestiva: il Milan potrebbe pensare a lui nel caso in cui Mike Maignan dovesse partire. Un profilo perfetto per il nuovo corso rossonero, dove l’italianità torna a essere un valore centrale. Meret ha esperienza e ha ancora ampi margini di crescita.

Conte resta, e De Laurentiis gli ha fatto molte promesse per iniziare un ciclo vincente in Italia e in Europa. L’idea di avere fra i pali Donnarumma è forte, ambiziosa, e testimonia che il Napoli non intende fermarsi, ma pretende un futuro da protagonista. Con vista sulla Champions.

