Napoli, il mercato faraonico dello “sceicco” De Laurentiis: i colpi con cui ha convinto Conte

Altro che ridimensionamento. A Napoli è cominciata una rivoluzione in stile arabo, ma con il marchio di fabbrica di Aurelio De Laurentiis, che ormai somiglia a uno sceicco in salsa partenopea. Il segnale è forte: il Presidente vuole costruire una squadra in grado di dominare a lungo in Italia e di farsi valere anche in Europa.

Così De Laurentiis ha convinto Antonio Conte a restare. Con la promessa di un mercato di altri tempi, una campagna acquisti da capogiro, simile a quelle delle squadre top di Premier League: otto rinforzi e 200 milioni di euro sul tavolo. Un segnale fortissimo, che ha causato una mezza rivoluzione nel calcio italiano a partire dalla girandola degli allenatori.

Sì, perché bloccando Conte il Dela ha messo in grande difficoltà la Juventus, che aveva fondato il suo progetto tecnico sul ritorno dell’allenatore. E con l’attivismo sul mercato sta sbaragliando la concorrenza. Quella dell’Inter, visto che Oaktree ha chiuso i cordoni della borsa e il mercato sarà al solito in equilibrio fra entrate e uscite. E quella del Milan, che con Allegri trova un punto fermo ma è ancora fragile e senza un progetto tecnico preciso. (continua dopo la foto)

Il primo colpo di teatro, intanto, a Napoli è già stato concluso. Kevin De Bruyne, talentuoso centrocampista del Manchester City, è ormai un nuovo giocatore del Napoli. Visite mediche imminenti, poi sarà tempo di immergersi nel mondo Napoli per dare vita a un centrocampo a cinque stelle. Un affare notevole, che dà l’idea della potenza di fuoco di questo nuovo corso.

Ma non finisce qui. In attacco si lavora su Jonathan David, il canadese in uscita dal Lille, ambito anche da Juventus e Inter, ma convinto dal progetto di Conte e dalle offerte economiche della società, superiori alle altre. In avanti il tecnico salentino chiede anche un attaccante di peso: si è parlato di Bonny – che verrebbe in quel caso soffiato all’Inter – ma resta viva la pista Lucca dell’Udinese.

Napoli, un mercato da big

A centrocampo il nome caldo è Davide Frattesi. Dopo la finale di Champions, si tornerà a parlare con il club nerazzurro per convincere Marotta a lasciarlo partire. E con un’offerta intorno ai 40/50 milioni si dovrebbe fare. Occhio anche a Kenneth Taylor, talento dell’Ajax, che il ds Giovanni Manna segue da tempo. Tutto dipenderà da Anguissa, tentato dalle offerte arabe. Se partirà, arriverà un altro big al suo posto.

In lista c’è anche Zhegrova, ala tecnica e veloce, ma lo Shakhtar per ora chiede 40 milioni. De Laurentiis però non è tipo da farsi intimidire: aspetta, tratta, convinto di strappare il giocatore a una cifra più bassa. In difesa si aspetta la decisione su Meret, in scadenza e con rinnovo in bilico.

Il reparto ha bisogno di rinforzi. Conte sulla difesa solida ha vinto l’ultimo campionato, e ora vuole mettere un lucchetto impenetrabile davanti alla porta. Rrahmani potrebbe partire, e arriveranno nuovi giocatori per blindare la retroguardia: fra gli altri, si fanno i nomi di Beukema e Solet, non a caso entrambi nel mirino dell’Inter. (continua dopo la foto)

Se i nerazzurri resteranno la principale avversaria, l’intento di De Laurentiis è chiaro. All’Inter piacciono Bonny, Beukema e Solet? Il Napoli fa opera di disturbo, pronto a inserirsi, sapendo di poter disporre di più risorse per il mercato rispetto ai nerazzurri.

A capo di questo ambiziosissimo progetto c’è lui, Antonio Conte, che De Laurentiis definisce “un grande regista“. Il tecnico vuole una rosa ampia, forte e pronta già a luglio, per cominciare a martellare sin dal ritiro. E sarà accontentato in tutto. In cambio, dovrà portare la squadra al livello che merita.

La parola d’ordine è solo una: vincere. In Italia e, perché no, anche in Europa. Il Napoli del futuro non sarà più una sorpresa: sarà una potenza. E se il buongiorno si vede dal mattino, diventerà la squadra da battere per tutti.

