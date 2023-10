Brumotti, scena agghiacciante a “Striscia”: lo hanno preso a pietrate

Striscia la Notizia è un noto programma italiano ideato da Antonio Ricci. Auto-definitosi telegiornale satirico, va in onda dal lunedì al sabato in access prime time su Canale 5. Diversi sono gli argomenti di cui si occupa sera, dopo sera. Una delle battaglie più note di Striscia la Notizia è quella contro le piazze di spaccio che sconvolgono la vita tranquilla delle nostre città. Ad occuparsi di questo delicato tema è Vittorio Brumotti, il quale spesso viene anche aggredito. Ultimente l’inviato di Striscia è stato nuovamente aggredito, e per due volte nello stesso giorno, a Milano. (Continua a leggere dopo la foto)

“Striscia la Notizia”, Brumotti aggredito di nuovo a Milano: cos’è successo

Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia​, è stato nuovamente aggredito, e per due volte nello stesso giorno, a Milano. Brumotti è stato aggredito ieri, domenica 22 ottobre, intorno alle 14 stava riprendendo un presunto spacciatore in via Sant’Arialdo, nota alle cronache per il giro di droga. Come riportato da Leggo tre di loro, un 58enne e un 35enne marocchini, con precedenti, e un 34enne russo, sono stati denunciati a vario titolo per spaccio e per porto di oggetti atti a offendere da una Volante chiamata dalla produzione televisiva. Il secondo episodio è accaduto intorno alle 19.30 in via Arquà, nella zona più multietnica di via Padova, dove uno spacciatore ha litigato con Brumotti minacciandolo. All’arrivo degli agenti l’uomo, un 26enne egiziano con precedenti, è stato arrestato perché trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 90 di hashish. Nonostante tutto, il noto inviato di Striscia non ha avuto bisogno di cure mediche. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lui

Vittorio Brumotti, classe 1980, è un conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. È entrato dieci volte nel Guinness dei Primati grazie a notevoli imprese sportive. Il suo primo record è stato presentato al programma Lo show dei record condotto da Barbara D’Urso. Nel 2012 Vittorio Brumotti ha ottenuto il Guinness World Record per aver risalito il Burj Khalifa, a Dubai, in bicicletta, in esattamente 2 ore e 20 minuti. Come inviato di Striscia la Notizia, è solito rivendicare i parcheggi destinati ai disabili ed occupati impropriamente da chi non ne ha diritto; ma ancor di più partecipa attivamente alla lotta contro la criminalità, denunciando apertamente (attraverso la televisione) diverse azioni criminali, soprattutto spaccio di droga. In varie occasioni ha subito aggressioni da parte di organizzazioni criminali.