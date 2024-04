Branko, l’oroscopo di oggi 6 aprile 2024: ecco chi avrà tanta fortuna

L’astrologo Branko è tornato con un nuovo oroscopo e ha annunciato le previsioni segno per segno per la giornata di oggi, 6 aprile 2024. Ecco cosa ci rivelano le stelle su ogni segno dello zodiaco. (Continua a leggere dopo la foto…)

Ariete, Toro, Gemelli: chi avrà fortuna oggi

ARIETE: Sotto l’influenza di Venere nel vostro segno sentirete un forte impulso verso nuove esperienze lavorative e il desiderio di ampliare il vostro cerchio sociale con amicizie stimolanti ed emozionanti. Oggi è un momento favorevole per affrontare apertamente problemi, ansie e emozioni, ma anche per fare nuovi propositi. Potrete provare gioia nel donare, nel fare regali e nell’aiutare gli altri. La Luna nuova, che arriva domani, aprirà le porte a grandi opportunità professionali.

TORO: La vostra fantasia si risveglia in modo sorprendente nella giornata di oggi. Con la Luna in Pesci e l’influenza di Saturno, si prospettano nuove opportunità commerciali. Il vostro carattere determinato vi guiderà verso il successo, specialmente se state pensando di intraprendere la strada dell’attività autonoma o dell’imprenditorialità. Questa primavera potrebbe essere il momento ideale per avviare un’attività propria, se è un obiettivo che state considerando o se si presenta l’opportunità giusta. Inoltre, potrete godere di momenti di tenerezza e armonia nella vostra relazione di coppia.

GEMELLI: La presenza della Luna nei Pesci può attenuare il vostro desiderio di reagire e di intraprendere nuove azioni. Tuttavia, il cambiamento, richiesto anche da Saturno nell’ambito familiare o amoroso, è inevitabile. La vostra abilità comunicativa è una risorsa importante, così come anche la vostra capacità di sdrammatizzare le situazioni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Cancro, Leone, Vergine: l’oroscopo di Branko

CANCRO: Vi troverete immersi in una sfida professionale impegnativa ma stimolante. Non si sa chi uscirà vincitore, ma perché non dovreste essere voi? È fondamentale presentarvi con sicurezza, determinazione e affidabilità agli appuntamenti cruciali. Non chiudetevi in un’unica visione, osate un po’ e lanciatevi verso nuove avventure. La Luna congiunta a Marte risveglia una sensualità appassionata e invitante.

LEONE: Settimana propizia per affrontare questioni legate a banche, istituti di credito, agenzie immobiliari, assicurazioni e viaggi d’affari. Organizzate gli incontri più importanti tra lunedì 8 e martedì 9, quando la Luna nuova nell’Ariete favorirà ogni vostra iniziativa, segnando un nuovo e trionfale inizio, anche nell’amore se desiderato. Il Sole, vostro astro protettore, vi spinge verso nuovi traguardi. Potrebbe esserci un aumento dell’erotismo in questo periodo.

VERGINE: L’energia di Marte e Plutone in connessione con il vostro segno risveglia una passione erotica intensa. Nonostante le tensioni provocate dalla Luna, potreste sperimentare un rinnovato trasporto coniugale, quasi come se uno dei due partner cercasse una sorta di riconciliazione o ricompensa. Come dicevano gli antichi Sumeri, tutto quello che aumenta il numero di baci, fa bene al cuore.

