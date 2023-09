Leonardo Bonucci è pronto a salutare la Juventus: affare fatto con l’Union Berlino. Prima esperienza fuori dall’Italia per il difensore bianconero, che domani effettuerà le visite mediche con il club tedesco. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Bonucci richiama i compagni nel corso della gara contro l’Udinese alla Dacia Arena (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Leonardo Bonucci è pronto a salutare la Juventus: il difensore ha infatti accettato l’offerta dell’Union Berlino e a partire dalla prossima stagione giocherà dunque in Bundesliga. Si tratta per lui della prima esperienza fuori dai confini italiani della sua carriera. Nelle prossime ore è previsto il suo arrivo in Germania, mentre domani svolgerà le visite mediche, per poi firmare il nuovo contratto che dovrebbe essere di un anno, con opzione per la stagione successiva.

Bonucci saluta la Juventus

Bonucci e la Juventus si salutano dopo 13 stagioni, intervallate solamente da una parentesi lunga una stagione al Milan. Massimiliano Allegri ha comunicato a inizio sessione di mercato l’esclusione dai piani tecnici bianconeri del difensore.

Su di lui erano forti gli interessamenti anche di Genoa e Lazio, ma alla fine la concretezza è arrivata dalla Germania. Il club bianconero pagherà una parte dello stipendio (3.5 lordi) del giocatore, che con l’Union Berlino potrà partecipare alla prossima edizione della Champions League.