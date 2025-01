Bonolis, ci siamo per l’accordo: ecco dove lo vedremo in Tv

Dopo le apparizioni di Paolo Bonolis sulle reti del servizio pubblico, si era parlato di un possibile ritorno in Rai. Il conduttore infatti, aveva partecipato alla finale di Tale e Quale Show e da allora le voci di un suo approdo in Rai sono diventate sempre più insistenti. Nelle scorse ore, è uscita un’indiscrezione a proposito del futuro televisivo di Paolo Bonolis. Dove lo rivedremo? (Continua dopo le foto)

Paolo Bonolis, il suo futuro in televisione

“Paolo Bonolis resterà a Mediaset”. Questa è l’indiscrezione arrivata in queste ore da BubinoBlog. Pare che il conduttore stia per siglare un accordo di rinnovo di contratto con Mediaset per altri tre anni. “Il conduttore romano, con il suo amico di avventure inseparabile Luca Laurenti, resterà, per contratto, per altri tre anni a Mediaset”, si legge. E pare che rivedremo il duo molto presto su Canale 5. (Continua dopo le foto)

Paolo Bonolis, addio all’ipotesi di un ritorno in Rai

Se il suo rinnovo con Mediaset dovesse essere confermato, sarà certo che Paolo Bonolis non lavorerà in Rai, come si era vociferato non molto tempo fa. Il nome di Bonolis, d’altronde, è una costante dei papabili candidati quando si parla di nomi per la conduzione del Festival di Sanremo, evento che ha già presentato per due volte con successo. Paolo Bonolis, finché la kermesse musicale resterà in Rai, non sarà uno dei candidati alla conduzione. Anche se, dopo la recente sentenza del Tar della Liguria, che di fatto potrebbe rendere l’evento di Sanremo accessibile anche per altre emittenti, è facile credere che un ipotetico Festival sulle reti Mediaset finirebbe, con ogni probabilità, proprio nelle mani di Paolo Bonolis. Ma per ora si tratta di un’ipotesi remota. Dove rivedremo Paolo Bonolis sulle reti Mediaset?

