Bologna, statistiche e quote aggiornate in Europa League

La Europa League è pronta a ospitare una nuova sfida per il Bologna, reduce da una convincente vittoria in campionato e desideroso di confermare la ritrovata efficacia offensiva anche sul palcoscenico internazionale. L’appuntamento più imminente vede i rossoblù impegnati a Birmingham contro l’Aston Villa, con il fischio d’inizio previsto per il 22 settembre 2025. L’attenzione è tutta su Riccardo Orsolini e Santiago Castro, protagonisti nell’ultima gara di Serie A e ora a caccia del primo gol europeo della loro carriera.

Bologna in crescita: numeri e segnali incoraggianti dall’attacco

Il Bologna arriva a questa trasferta europea forte di segnali positivi raccolti in campionato. La vittoria casalinga contro il Genoa ha restituito fiducia a tutto l’ambiente, interrompendo una striscia negativa di risultati esterni. Particolarmente significativo il contributo di Orsolini e Castro, entrambi a segno nell’ultimo match. Orsolini ha realizzato la sua rete numero 67 in Serie A, raggiungendo Beppe Signori all’undicesimo posto nella classifica dei migliori marcatori rossoblù di sempre nel torneo. Il suo rigore, segnato al minuto 99, è diventato il gol più tardivo nella storia del Bologna in Serie A. Castro, invece, si conferma talento emergente: a soli 21 anni e 4 giorni è vicino a un traguardo storico, quello dei 10 gol in Serie A con la maglia rossoblù nell’era dei tre punti.

Orsolini : 67 gol in Serie A, secondo consecutivo al Dall’Ara

: 67 gol in Serie A, secondo consecutivo al Castro : a un passo dai 10 gol in Serie A

: a un passo dai 10 gol in Serie A Entrambi ancora a secco di reti in competizioni europee

Forma e precedenti: le sfide internazionali del Bologna

Nonostante la tradizione storica del club, il Bologna negli ultimi anni ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra in Europa. Nella passata stagione, in Champions League, la squadra non è riuscita a trovare il gol con Orsolini e Castro, mentre le reti sono arrivate da altri protagonisti come Lucumi, Iling-Junior e Dallinga. La trasferta di Birmingham rappresenta quindi una nuova opportunità per invertire questa tendenza. Il calendario europeo vede poi i rossoblù impegnati contro Friburgo, Steaua Bucarest, Brann, Salisburgo, Celta Vigo, Celtic e Maccabi, in una fase a gironi che si preannuncia particolarmente impegnativa ma anche ricca di stimoli.

Ultima vittoria europea contro il Borussia grazie a Iling-Junior e Dallinga

grazie a e Nessun gol in Champions per Orsolini e Castro

e Prossime avversarie: Friburgo, Steaua, Brann, Salisburgo, Celta Vigo, Celtic, Maccabi

Quote principali e mercati disponibili per la sfida

Le piattaforme di scommesse sportive propongono per il match tra Aston Villa e Bologna quote che riflettono l’incertezza tipica delle prime gare dei gironi europei. Il successo dei padroni di casa è generalmente favorito, ma la buona forma mostrata dagli uomini di Gattuso in campionato lascia aperta la possibilità di un confronto equilibrato. Le quote principali, come quelle relative all’esito finale, al numero di gol complessivi e ai possibili marcatori, sono tra le più ricercate dagli appassionati che seguono la competizione.

Esito Quote Medie Vittoria Aston Villa 1.85 Pareggio 3.50 Vittoria Bologna 4.00

Le scommesse sui marcatori, in particolare su Orsolini e Castro, stanno raccogliendo interesse dato il loro momento di forma. Da monitorare anche i mercati “Gol/No Gol” e “Over/Under”, considerata la recente prolificità offensiva dei rossoblù.

Tendenze statistiche e curiosità: i numeri dei protagonisti

Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra di Gattuso sembra aver ritrovato la via del gol e la fiducia nei propri mezzi. Alcune curiosità statistiche meritano attenzione:

Orsolini ha segnato 2 gol nelle ultime 4 partite, entrambi in casa

ha segnato 2 gol nelle ultime 4 partite, entrambi in casa Il gol più tardivo nella storia del Bologna è stato realizzato al minuto 99

è stato realizzato al minuto 99 Castro ha superato l’infortunio della scorsa stagione e ha già fornito assist e gol

ha superato l’infortunio della scorsa stagione e ha già fornito assist e gol Il Bologna ha segnato almeno una rete nelle ultime due gare ufficiali

Questi dati sottolineano come la squadra abbia ritrovato confidenza con la porta avversaria, aspetto fondamentale anche in vista delle sfide europee.

In conclusione, la trasferta di Birmingham rappresenta per il Bologna e i suoi attaccanti una concreta possibilità di dimostrare il proprio valore anche al di fuori dei confini nazionali. Le statistiche, i numeri individuali e le quote dei bookmaker raccontano di una squadra in crescita, pronta a cercare conferme anche in Europa League.