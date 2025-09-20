Il Bologna di Italiano passa all’ultimo respiro con il Genoa, beffa su rigore per Vieira

È stata una sfida tesa e vibrante quella andata in scena al Dall’Ara tra Bologna e Genoa, due squadre che hanno dato vita a una gara combattuta e piena di episodi. I rossoblù di casa hanno spinto dall’inizio cercando il vantaggio, ma hanno dovuto rimontare l’iniziale svantaggio e attendere i minuti di recupero per completare l’opera.

Dopo un primo tempo senza reti ma con qualche occasione significativa, la partita si è accesa nella ripresa, tra sostituzioni, colpi di scena e interventi del VAR che hanno dato vita al finale più drammatico ed emozionante che si potesse immaginare.

Nella ripresa il Genoa ha colpito per primo con Ellertsson al 63’, bravo a sfruttare l’assist di Malinovskyi e a battere Skorupski con un destro potente. Il Bologna ha reagito subito, trovando il pareggio al 73’ con Castro, abile a deviare in rete un cross di Cambiaghi dalla sinistra.

Bologna, Orsolini glaciale sul rigore al 97′

La partita è rimasta aperta fino al 90’, quando Orsolini di testa ha colpito la traversa sfiorando il sorpasso. In pieno recupero il match ha vissuto il suo momento decisivo: al 95’ l’arbitro, richiamato dal VAR, ha valutato un tocco di mano di Ekhator in area e assegnato il calcio di rigore. Dal dischetto al 98’ Orsolini non ha tremato, spiazzando Leali e regalando il 2-1 al Bologna tra l’esultanza del pubblico.

Il Bologna conferma la sua solidità in casa e la capacità di crederci fino all’ultimo. Il Genoa, dopo essere stato avanti per buona parte del secondo tempo, paga caro l’episodio finale e torna a casa senza punti. Un boccone amaro da inghiottire per Viera, che ora dovrà essere bravo a ricaricare i suoi dopo questa beffa inattesa.

Per i padroni di casa, invece, tre punti fondamentali per avanzare in classifica dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Milan, e anche un segnale di maturità: saper ribaltare un risultato, premendo per tutto il finale di partita, è un ottimo segnale.

