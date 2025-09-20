Atalanta, torna Lookman con il Torino: ma i tifosi non ci stanno e lo contestano

Ademola Lookman torna tra i convocati dell’Atalanta. A ufficializzare il ritorno del nigeriano è stato l’allenatore Ivan Juric nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Un rientro importante per la squadra, reduce dalla dura batosta subita al Parco dei Principi per mano del PSG.

“Ademola ha parlato con me, la squadra e il mio staff. È stato accolto bene e da domani comincerà a essere disponibile. Per noi è un giocatore molto importante. Titolare? L’autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene”.

Il tecnico chiude così definitivamente il caso sul fronte societario, mentre la tifoseria nerazzurra continua a manifestare il proprio dissenso. Fuori dal Centro Sportivo di Zingonia, alcuni tifosi hanno esposto uno striscione con scritto: “11 reintegrato… Ma per noi rimani un ingrato”, firmato ‘Vecchia guardia’ con il numero di Lookman barrato da una croce rossa.

Per l’Atalanta, il match contro il Torino assume grande rilevanza, a pochi giorni dalla sconfitta in Champions League contro il PSG. Juric ha sottolineato l’importanza di reagire: “Questa sconfitta ci deve dare una grande forza, ma dobbiamo fare meglio. La squadra è motivatissima considerando anche le cose buone fatte contro il Lecce”. (continua dopo la foto)

Tra gli assenti c’è Scamacca, non ancora pronto, mentre resta in dubbio De Ketelaere, con le condizioni da valutare dopo i problemi accusati contro il PSG. Juric ha ribadito la necessità di maggiore concretezza.

“Non esistono partite facili, ogni partita fa storia a sé. Abbiamo avuto le stesse potenzialità di fare gol sia contro Pisa che Lecce, ma la differenza è stata la concretezza. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio”.

Il ritorno in squadra di Lookman non basta a placare alcune frange della tifoseria. L’attaccante nigeriano si è allenato con il resto della squadra giovedì mattina, dopo la riappacificazione con società, staff tecnico e compagni, ma fuori da Zingonia lo striscione dei tifosi resta un messaggio inequivocabile: “Sei un ingrato”. Un segnale che conferma come, nonostante il reintegro, il rapporto con la tifoseria rimanga ancora spezzato.

