Bobo Vieri, paura alle Maldive: "Torno in Italia per curarmi"

Un po’ di paura per Bobo Vieri, un polmone “che fischia” e una vacanza da sogno che si trasforma in una Pasqua da dimenticare. È questa la sintesi del racconto, a metà tra ironia e preoccupazione, dell’ex bomber di Juve, Lazio e Inter, che dalle Maldive ha aggiornato i suoi fan via social sulle sue condizioni di salute, documentando il tutto con foto dall’ospedale e maschera per l’ossigeno.

Tutto è cominciato prima ancora di volare alle Maldive, dove si è recato per una vacanza con la moglie Costanza Caracciolo e le loro due bambine. “Avevo tosse e dolore alle ossa“, ha raccontato Vieri, “ma ho pensato fosse qualcosa di passeggero. Mi sono preso un antidolorifico e via”.

Una leggerezza forse comprensibile, ma che presto si è rivelata controproducente: le condizioni non miglioravano, anzi. “La tosse aumentava“, ha spiegato l’ex bomber, che viste le condizioni di salute ha deciso di sottoporsi a una visita medica accurata.

Durante la visita, il medico gli ha auscultato i polmoni: “Il sinistro è a posto”, ha detto, “ma il destro fischia un pochettino“. Ed è qui che Vieri, fedele al suo stile ironico anche nei momenti meno felici, ha replicato: “Fischia il rigore?”, strappando una risata anche al dottore.

Battute a parte, la situazione poteva diventare seria, come testimoniano le immagini dell’ex campione che indossa una mascherina per l’ossigeno. Il dottore ha prescritto una cura: antibiotici e qualche giorno a letto. “Vacanza finita”, ha scritto Vieri, “mare uno o due giorni, poi torniamo a casa“. Oggi l’ex attaccante è atteso a Milano, dove effettuerà ulteriori controlli per capire l’origine del malessere e del suono sospetto rilevato nei polmoni.

A raccontare il resto della vacanza – o meglio, della convalescenza tropicale – è stata Costanza Caracciolo, che sui social ha documentato i momenti in riva al mare con le figlie: “Pensavamo che con il sole e il mare delle Maldive gli sarebbe passata la tosse… invece è peggiorato. È stato davvero male, questa vacanza se l’è fatta a letto”.

Vieri ha mantenuto il suo spirito da showman anche in questa situazione: nelle prime foto lo si vede immerso in acqua con la frase “Un po’ d’olio e ci siamo”, poco prima di dover abbandonare la crema solare per una terapia antibiotica.

Niente di drammatico, insomma, ma nemmeno un segnale da prendere alla leggera per Bobo Vieri. Il malessere prolungato ha causato preoccupazione a lui e alla sua famiglia. Ora non resta che augurargli una pronta guarigione, in attesa dei risultati degli esami di approfondimento.

