“Maestra mi gira la testa”, poi la corsa in ospedale: muore bimbo di 7 anni

Bimbo di 7 anni muore a scuola

Un bambino di appena sette anni è morto in seguito ad un malore accusato a scuola. Il piccolo frequentava la scuola elementare e mercoledì scorso, dopo un’ora di pattinaggio con i compagni di classe, ha iniziato ad accusare giramenti di testa, prima di accasciarsi al suolo. Le maestre hanno immediatamente allertato i sanitari del 118, ma la corsa in ospedale è stata inutile. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul corpo del bambino è stata disposta l’autopsia, che adesso dovrà chiarire quali sono state le cause del decesso. Non si escludono patologie pregresse. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)