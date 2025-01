Bimbo di 6 anni investito all’uscita da scuola, è grave: poi la brutta scoperta

Poco dopo le 17 di ieri, martedì 14 gennaio 2025, un bambino è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada per raggiungere la madre, all’uscita dalla scuola. Il bambino è stato soccorso prima dal personale del 118, poi è stato trasportato in un ospedale specializzato in eliambulanza. C’è però un aspetto tragico della vicenda, sul quale i carabinieri stanno indagando. (Continua dopo le foto)

Cervaro, auto investe un bambino di 6 anni e fugge

Il tragico incidente è avvenuto a Cervaro, in provincia di Frosinone, all'incrocio tra Corso della Repubblica e via Marconi. Dopo scuola, il piccolo stava per salire nella vettura della mamma per far rientro a casa quando un'auto di grossa cilindrata lo ha colpito facendolo rovinare a terra. Il conducente del veicolo, dopo l'impatto, si è dileguato, lasciando il bimbo ferito sull'asfalto.

Le indagini sull’auto pirata

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del pirata della strada. Gli agenti delle forze dell’ordine sono sulle tracce del mezzo che ha colpito il piccolo senza lasciare traccia di sé: stanno ascoltando i testimoni e acquisendo eventuali immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona. Sul posto, anche il sindaco di Cervaro, Ennio Marrocco, che ha voluto esprimere personalmente la propria solidarietà alla famiglia del bimbo investito e seguire l’evolversi della situazione.

