Bimba di 3 anni sente strani rumori in casa: “C’è un mostro”. Poi l’agghiacciante scoperta

Quando la piccola di appena tre anni ha cominciato a dire di sentire strani rumori nella sua stanza, i genitori hanno pensato fosse solo frutto della fantasia infantile. Nella loro casa in campagna a Charlotte, in Carolina del Nord, Ashley Massis Class e suo marito hanno cercato di tranquillizzare la bambina con un piccolo stratagemma: le hanno dato una bottiglietta d'acqua, dicendole che era uno "spray anti-mostri". Ma la realtà che si nascondeva dietro quei suoni era ben più concreta.

USA, la bimba sente uno strano rumore: trovano 50mila api nel muro della cameretta

Qualche mese dopo, la madre ha notato un insolito viavai di api vicino alla soffitta. Quel ronzio che la bambina sentiva non era affatto immaginario. Una volta contattata una ditta specializzata in disinfestazioni, è arrivata la rivelazione: circa 50mila api mellifere avevano costruito un enorme alveare all'interno delle pareti della cameretta. Le api, specie protetta negli Stati Uniti, avevano impiegato ben otto mesi per creare la loro colonia.

Un’apicoltura da film dell’orrore

Un apicoltore professionista ha utilizzato una termocamera per identificare con precisione la posizione dell'alveare all'interno del muro. La rimozione è avvenuta con una tecnica delicata: tre interventi di aspirazione inversa per trasferire in sicurezza le api in un santuario protetto. "Quando ho visto uscire le api dal muro mi è sembrato di essere in un film dell'orrore", ha raccontato Ashley Massis Class in un'intervista a People. La vicenda è stata anche condivisa sui social, in particolare su TikTok, dove ha raccolto migliaia di visualizzazioni. Una terribile scoperta, per non parlare dei danni che ha creato il mega-alveare.

