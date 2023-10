Matteo Berrettini ha annunciato che non parteciperà ad altre competizioni nel corso di questa stagione. I problemi fisici lo hanno costretto a lasciare, rinviando tutto al 2024.

La decisione con i medici

Matteo Berrettini ha usato il proprio profilo ufficiale Instagram per comunicare la propria decisione: “Il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP. È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione” ha scritto il tennista italiano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Napoli-Milan è anche Kvara contro Leao: i numeri a confronto

Leggi anche: Due bodyguard seguiranno Verstappen nel GP del Messico

I due tennisti italiani si danno la mano a Wimbledon dopo una gara combattuta (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Prospettive future per Berrettini

Dunque stagione finita e appuntamento al 2024, quando l’atleta proverà a riscattarsi dopo un’annata molto sfortunata e segnati dagli infortuni (solo 23 gare disputate). Non sono bastati gli ottavi di finale a Wimbledon contro Alcaraz per fargli mantenere un buon posizionamento nel ranking ATP: al momento, infatti, occupa soltanto il 90 posto nella speciale classifica internazionale. Probabile che nell’immediato Berrettini possa seguire l’Italia a Malaga in Coppa Davis in veste di ospite speciale per assistere alle fasi finali della competizione.

Leggi anche: Bayern Monaco, Neuer titolare a quasi un anno dall’incidente sugli sci