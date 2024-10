Berrettini si separa dal coach Roig: “Lo ringrazio per tutto il lavoro svolto”

Un nuovo capitolo si apre nella carriera di Matteo Berrettini. Il tennista romano, reduce da una stagione complessivamente positiva che lo ha riportato tra i primi 50 al mondo, ha scelto di concludere la collaborazione con il coach Francisco Roig, avviata nel dicembre 2023. (segue dopo la foto)

Ecco il messaggio di Matteo Berrettini condiviso su Instagram: “Ciao a tutti! Volevo informarvi che io e Francisco Roig abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale. Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest’anno, l’impegno e i risultati ottenuti. È stata un’esperienza di grande crescita, sia dentro che fuori dal campo. Gli auguro ogni successo per il futuro e un grande in bocca al lupo. Grazie”.

