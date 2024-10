Vienna Open, Matteo Berrettini batte Tiafoe in tre set e vola ai quarti

Vienna Open Berrettini super batte l’americano Tiafoe in tre set e vola ai quarti di finale del torneo Atp. Il tennista romano conquista un’importante vittoria agli ottavi di finale dell’Erste Bank Open 2024, battendo in tre set (6-3, 6-7[6-8], 6-3) lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero cinque.

Survival Mode đź’Ş



1hr19min after his first match point, Matteo Berrettini finds a way past Tiafoe to reach the QFs in Vienna!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/OiN9B2jWpt