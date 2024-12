Benfica-Bologna, le probabili formazioni: Italiano rilancia Ferguson dal primo minuto

Benfica-Bologna probabili formazioni della partita di Champions League che si gioca oggi alle 21 a Lisbona. La 6ª giornata della League Phase di Champions League vede il Benfica ospitare il Bologna tra le mura amiche dello Estadio da Luz. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, con i lusitani che cercano di consolidare la posizione in zona playoff, mentre i rossoblù hanno bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione agli spareggi.

Le probabili formazioni

Benfica

Il tecnico Bruno Lage sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici visto nell’ultimo turno di campionato. Quindi Trubin tra i pali con Bah e Carreras che saranno gli esterni difensivi, mentre Otamendi e Araujo formeranno la coppia centrale. A centrocampo Kokcu dovrebbe partire dal primo minuto, affiancato da Florentino e Aursnes per garantire qualità e copertura. In attacco Di Maria guiderà il tridente offensivo dalla destra, con Pavlidis al centro e Akturkoglu a sinistra.

Bologna

Vincenzo Italiano, orfano di Orsolini, apporterà alcune modifiche rispetto all’ultima gara. Skorupski tra i pali sarà protetto da una linea difensiva con Holm e Miranda sugli esterni, mentre Beukema e Lucumì agiranno al centro. A centrocampo Freuler sarà il regista con Ferguson al suo fianco. Ndoye, Iling e Odgaard comporranno la linea della trequarti dietro l’unica punta Castro.

Benfica (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Araujo, Carreras; Florentino, Kokcu, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lukumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Iling; Castro.

