Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni: Fonseca senza la “stella” Pulisic

Milan-Stella Rossa probabili formazioni del match di Champions League che si gioca stasera alle 21 allo stadio “Meazza” di Milano. Impegno importante per i rossoneri nella sesta giornata della League Phase di CL. A San Siro, i rossoneri affrontano la Stella Rossa con l’obiettivo di guadagnare punti preziosi per continuare la corsa verso la top 8 e ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale. La squadra di Fonseca, attualmente a 9 punti, vuole confermare i progressi visti contro lo Slovan Bratislava, mentre gli ospiti serbi, fermi a 3 punti, cercano di lasciare un segno nonostante le difficoltĂ .

