Belen, una signora provoca il nuovo fidanzato: la sua reazione

Da un po’ di tempo ormai Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha ritrovato il sorriso accanto a Elio Lorenzoni. I due ormai sono una coppia a tutti gli effetti e non disdegnano di farsi vedere per le strade di Milano. Proprio mentre passeggiavano per via Montenapoleone, una signora “ha provocato” il fidanzato di Belen. La reazione di lui è stata ripresa ed è finita sui social. (Continua…)

Le notizie sulla vita privata di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è una nota conduttrice e showgirl argentina. Trasferitasi in Italia da giovane, ha trovato subito successo, partecipando al reality show “L’Isola dei Famosi”. Da quel momento la sua carriera ha preso il volo e oggi è uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani. Spesso è finita sulle pagine dei settimanali di gossip. La sua vita sentimentale, infatti, è stata sempre molto movimentata. Quando è arrivata in Italia si è fidanzata con il calciatore Marco Borriello. Dopo la fine della relazione amorosa con il calciatore si è legata sentimentalmente a Fabrizio Corona.

La Rodriguez è poi convolata a nozze con Stefano De Martino, con il quale ha avuto un figlio. La loro storia d’amore è fatta di alti e bassi. I due si sono lasciati e poi ripresi. Tra una pausa e l’altra, Belen ha avuto un’altra figlia con Antonino Spinalbese. Oggi, dopo una nuova interruzione con Stefano De Martino, Belen ha ritrovato il sorriso accanto a Elio Lorenzoni. (Continua…)

Chi è il fidanzato

Elio Lorenzoni, nuovo fidanzato di Belen, è un imprenditore 40enne originario di Brescia. Dopo gli studi in economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, ha dato vita alla Lorenzoni Srl che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. Egli è presidente di Lorenzmotors. È inoltre un appassionato di golf e di E-bike. Non vive di gossip ed è sempre stato lontano dal mondo dello spettacolo. Avrebbe conosciuto Belen circa dieci anni fa, ma solo oggi è nata una splendida storia d’amore. (Continua…)

Signora provoca il fidanzato di Belen: la sua reazione

Un video finito su TikTok ritrae Belen mentre si intrattiene con alcuni fan in via Montenapoleone a Milano. Con lui, oltre ai figli, c’era anche Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato. Una signora si è avvicinata all’auto della showgirl argentina, le ha mandato un bacio ed ha esclamato: “Sei la numero uno”. Poi si è rivolta ad Elio ed ha detto: “Hai cuccato bene eh…”. Lui ha sorriso in segno di approvazione.