Il volto noto di Rete 4 con il suo Forum, Barbara Palombelli, ha deciso di raccontarsi ai microfoni di Verissimo, il programma del weekend condotto da Silvia Toffanin. Sono stati diversi gli argomenti trattati durante la lunga chiacchierata tra le due conduttrici tv, dalla vita lavorativa a quella privata. Proprio nel parlare del suo privato la Palombelli ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti quanti senza parole.

Barbara Palombelli nonna bis: la splendida notizia

Barbara Palombelli è stata ospite da Verissimo insieme alla figlia Serena Rutelli. La conduttrice di Forum ha adottato tre figli, ovvero Cisco e le sorelle Serena e Monica, tutti cresciuti con dedizione, con amore, come suoi figli naturali. Nel salottino di Silvia Toffanin, Barbara e Serena hanno parlato apertamente del loro rapporto e, a sorpresa, è intervenuto anche Francesco Rutelli. Serena ha definito la sua partecipazione al Grande Fratello come “un’esperienza che mi ha rafforzato. Papà non era d’accordo, ma poi si è ricreduto. Ho ricevuto una lettera dalla mamma biologica, ma io non ne ho voluto sapere nulla. Anche fuori non ho chiesto di lei perché sono del parere che una mamma non possa lasciare la figlia che ha tenuto dentro per 9 mesi, e ritorni quando mi vedi in televisione. La mamma è chi ti cresce, chi ti fa studiare, chi ti rispetta. Non voglio avere rapporti con lei, non la perdonerò mai per avermi abbandonata”.

