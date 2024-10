“Ballando con le stelle”, la confessione di Madonia su Sonia Bruganelli: Federica Pellegrini svela tutto

Angelo Madonia è uno dei ballerini professionisti di “Ballando con le Stelle“, talent show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1. Quest’anno, tra i concorrenti c’è anche la nuova compagna, Sonia Bruganelli. Il ballerino si è lasciato sfuggire una confessione sulla donna e sul loro rapporto. (Continua…)

Chi è Angelo Madonia

Angelo Madonia ha 39 anni, è originario di Palermo. È ballerino e coreografo, oltre che direttore tecnico di Italian Dance Studio Education. Dopo aver danzato al Teatro Massimo di Palermo, ha preso parte a diverse gare note a livello mondiale, tra Inghilterra, Cina e Russia. È approdato per la prima volta a Ballando con le stelle nel 2006, prima di diventare maestro nell’edizione 2022. Ha due figlie, nate da due precedenti relazioni. In passato è stato fidanzato con Ema Stokholma, conosciuta grazie al programma di Milly Carlucci. Dopo la fine della relazione amorosa con Ema, il ballerino si è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli. (Continua…)

La storia d’amore con Sonia Bruganelli

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi in occasioni diverse. Inizialmente, però, non sono subito usciti allo scoperto e il ballerino l’ha definita “una persona simpaticissima e una cara amica”. A distanza di qualche settimana, la relazione è stata confermata dal ballerino stesso: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo“. Di recente, Angelo Madonia si è lasciato andare ad una confessione sulla nuova compagna. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)