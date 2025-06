Home | Bagnaia deluso dopo il GP d’Italia: “Quest’anno va così, non posso attaccare fino alla fine”

Al termine del Gran Premio d’Italia al Mugello, Pecco Bagnaia ha spiegato ai microfoni e in Direzione Gara la dinamica del contatto con Marc Marquez: “A me è sembrato un normale contatto di gara, niente di esagerato, ma evidentemente volevano chiarimenti”. Nonostante una partenza aggressiva e incoraggiante, Bagnaia non è riuscito a tenere il passo dei fratelli Marquez e si è dovuto accontentare della quarta posizione, superato nel finale anche da Fabio Di Giannantonio.

Le difficoltà tecniche: “L’anteriore è il problema”

Il pilota Ducati ha ammesso che le sue difficoltà sono ormai croniche e si ripetono da inizio stagione:

“Appena mi metto davanti rischio di cadere. Tutto bene finché ho supporto dall’anteriore, ma appena il grip cala faccio il gambero, come succede dall’inizio dell’anno”.

Un problema tecnico che lo costringe a guidare in difesa:

“Non è bello così. Io so di essere quello dei primi giri di oggi, ma devo accettarlo. Di fatto non posso fare una gara d’attacco dall’inizio alla fine”.

Il paragone con il passato: “Ora il davanti non è mai stabile”

Bagnaia ha fatto un confronto con le stagioni precedenti:

“Negli ultimi anni ho sempre avuto supporto dall’anteriore. Era semmai dietro che avevo dei problemi. Ora è il contrario, il davanti non è mai stabile”.

A peggiorare la situazione anche problemi di grip posteriore:

“Se poi – come è capitato a me oggi – hai pure un buco enorme dietro… beh, non aiuta”.

Il sostegno del pubblico non basta

Nonostante il supporto caloroso del pubblico italiano al Mugello, Pecco non è riuscito a regalare lo spettacolo e il risultato sperato:

“Oggi ho fatto quarti nella gara di casa, davanti a un pubblico meraviglioso. Ho dato tutto come sempre, ma non è bastato”.

Il campione del mondo si mostra realista e determinato: accetta il momento difficile, ma non smette di lottare. In attesa che la Ducati ritrovi l’equilibrio che l’ha resa dominante nelle scorse stagioni.

