La stagione dell’NBA volge al termine, ed è quindi tempo di premiazioni. Ogni anno, al termine della regular season, i giocatori che si sono distinti vengono insigniti di particolari riconoscimenti che certificano il percorso dei loro mesi precedenti. In NBA sono diversi i premi di prestigio: si va dal 6th Man of the Year, dedicato al panchinaro più influente nel campionato, a quello di Most Improved Player, ossia quel giocatore che, rispetto all’anno precedente, ha registrato un sensibile miglioramento delle proprie performance. Il premio più ambito e più chiacchierato di tutti, però, è quello di MVP (Most Valuable Player) che indica, in sostanza, il miglior giocatore in assoluto.



Proprio per via di ciò che rappresenta, il premio di MVP è molto spesso oggetto di critiche per i suoi criteri di assegnazione: in molti dicono che si dovrebbe basare essenzialmente su ciò che un giocatore fa nel suo singolo, mentre altri sottolineano l’importanza di essere valuable, cioè di portare un valore concreto alla sua squadra e, di conseguenza, far pesare nell’assegnazione anche il piazzamento del team di riferimento a fine stagione. Anche se formalmente sono diversi i nomi in lizza, a questo punto della stagione sembrano essere rimasti in corsa solamente in due: Shai-Gilgeous Alexander degli Oklahoma City Thunder e Nikola Jokic dei Denver Nuggets.

Perchè dovrebbe vincere Shai-Gilgeous Alexander?

La stagione di Shai-Gilgeous Alexander è stata semplicemente straordinaria. E questo vale sia per le sue statistiche – 32.7 punti, 5.0 rimbalzi e 6.4 assist, 1.7 rubate e 1 stoppata di media – sia per il record di squadra: gli Oklahoma City Thunder infatti sono la miglior squadra dell’NBA, primissimi nella Western Conference e reduci da un campionato che li ha visti sfiorare il tetto delle 70 vittorie su 82 gare, un’impresa riuscita a pochissimi team nella storia.

Numeri a parte, Shai è il perno assoluto di un sistema praticamente perfetto: in una macchina che da mesi sta funzionando senza nessun intoppo, la guardia canadese è leader sul campo e nello spogliatoio, metronomo e cuore pulsante. E forse non è un caso che la miglior stagione di questa giovane superstar arrivi proprio ora: nel giro di pochi mesi, a cavallo tra maggio e agosto 2024, ha infatti subito la duplice delusione dell’eliminazione ai playoff per mano dei Dallas Mavericks e della sconfitta del suo Canada alle Olimpiadi di basket. Per sua stessa ammissione, queste sconfitte lo hanno tormentato e spinto a fare il definitivo salto di qualità, che è prontamente arrivato. Al momento, Shai è il miglior giocatore della miglior squadra della lega: ecco perché dovrebbe essere eletto MVP.

Perchè dovrebbe vincere Nikola Jokic?

Inutile girarci intorno: Nikola Jokic è il miglior giocatore del mondo. Il 3 volte MVP e campione NBA nel 2023 sta giocando al suo ormai consueto livello sovrumano, che quasi stride con il pessimo momento dei Denver Nuggets. Jokic ha giocato in 3 delle 4 sconfitte consecutive maturate dei Nuggets negli ultimi giorni: le sue medie in questo ristretto campione sono di 45 punti, 12.3 rimbalzi, 10.7 assist e 2 rubate, il tutto con il 62% dal campo e il 44.8& da tre punti e l’80% ai liberi. Numeri semplicemente insensati.

Questo per contestualizzare cosa sia al momento Nikola Jokic: un giocatore inarrestabile, uno dei pochissimi a poter cambiare le sorti di una gara da solo. Ovviamente, dato che parliamo di uno sport di squadra, è impossibile prescindere dal contesto, e quello dei Nuggets – tra l’altro privi del più importante partner di Jokic, Jamal Murray – non sembra essere in grado di fornire il supporto necessario al suo leader maximo. Anche il fatto che la streak di sconfitte sia cominciata con una partita in cui Jokic ha messo a tabellino 61 punti da un’idea di cosa sta succedendo a Denver. Può essere sufficiente essere il migliore al mondo se la tua squadra rischia di passare per i play-in? Forse dovrebbe: lo scopriremo tra poche settimane.

Gli altri candidati in lizza

Come detto all’inizio, ci sono diversi finalisti per il premio di MVP. Il ballottaggio, infatti, non comprende solo due nomi, ma i migliori che si sono distinti nella stagione regolare. Tra questi rientra senza ombra di dubbio Giannis Antetokoumpo (30.4 punti, 11.9 rimbalzi, 6.2 assist), che in questo momento rimane uno dei pochi giocatori a poter decidere le sorti di una gara con le sue forze. La costanza del cestista greco è straordinaria, e se non fosse per i due di cui abbiamo parlato fino ad ora sarebbe il candidato principale. Così come sono da sottolineare le stagioni di Jayson Tatum (27.0 punti, 8.7 rimbalzi, 5.9 assist), leader dei campioni in carica Boston Celtics, e di Stephen Curry (24.6 punti, 4.4 rimbalzi, 6.1 assist), che sembra non voler uscire dal suo prime e continuare a guidare i Warriors alla terra promessa.

