Automobilisti, nuova normativa sui seggiolini auto. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, cambiano diverse regole tra cui anche quelle riguardanti i seggiolini da inserire nei veicoli per poter far viaggiare in sicurezza i bambini. Ecco tutto quello che c’è da sapere. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Meteo, afa e caldo hanno le ore contate: ecco quando cambia tutto

Leggi anche: Terremoto Italia, oltre 30 scosse in 24 ore: cosa succede

Nuovo Codice della Strada

Il Consiglio dei Ministri ha approvato 18 nuove disposizioni del Codice della Strada 2024, che hanno poi ottenuto il via libera anche dalla Camera e Senato. Questa normativa, che entrerà in vigore prima della fine dell’estate, ha l’obbiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade italiane in risposta a diverse problematiche su cui si è fatto luce specialmente negli ultimi mesi.

Il Codice è stato implementato con inasprimento delle pene per chi mette a rischio l’incolumità altrui con comportamenti pericolosi come ad esempio chi guida in stato di ebrezza o alterazione. Inoltre ci saranno nuovi divieti per neopatentati e conducenti di monopattini, garanzie per la sicurezza dei ciclisti e per i bambini piccoli a bordo delle auto. Vediamo nello specifico quest’ultima categoria. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Impatto fatale: donna travolta da un treno nella notte

Seggiolini auto, nuove regole da settembre

La nuova normativa che entrerà in vigore dal 1° settembre 2024 porta alcune novità per quanto riguarda i piccoli a bordo delle auto. Le modifiche, ancora una volta, hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei bambini durante i viaggi in auto, riducendo il numero di incidenti gravi. I cambiamenti sono stati riassunti e riportati da “Il Messaggero”.

In particolare il Codice impone l’obbligo per i rivenditori di vendere esclusivamente seggiolini da auto per bambini omologati secondo la normativa UNECE R129, nota anche come i-Size. Questi seggiolini sono progettati per offrire una maggiore sicurezza, classificando i dispositivi in base all’altezza del bambino piuttosto che al peso, come previsto dalla vecchia normativa R44/04. Ma c’è di più.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva