Autobus tamponato da tir. Terribile incidente stradale tra un autobus con a bordo molti studenti e un tir. I veicoli coinvolti, in realtà, sarebbero addirittura cinque. Il bilancio è davvero pesantissimo. Sembra che almeno tre veicoli abbiano preso a fuoco. A riferirlo è stata la polizia stradale. (Continua…)

Leggi anche: Terrificante incidente stradale, è morto Jacopo: paese sconvolto

Leggi anche: Bruttissimo incidente nel venerdì sera: 2 morti e 2 feriti gravi, chi c’era a bordo

Autobus tamponato da tir: terribile bilancio

Ieri, martedì 14 novembre, ci sarebbe stato un terribile incidente stradale in cui sono stati coinvolti addirittura cinque veicoli. Un autobus, con a bordo molti studenti, sarebbe stato tamponato da un tir. Il tamponamento a catena avrebbe poi coinvolto altri veicoli. Almeno tre veicoli avrebbero preso fuoco, come riportato dalla polizia stradale. Il bilancio è davvero molto pesante. Ci sarebbero infatti alcuni morti e molti feriti. “È il nostro peggior incubo. Le preghiere vanno alle famiglie e a tutti coloro che erano sull’autobus“, è stato detto in conferenza stampa. (Continua…)

Leggi anche: Sport in lutto, il campione muore in un incidente stradale

Leggi anche: Grave lutto in Italia: perde la vita in un incidente il famoso italiano

Tre morti e almeno quindici feriti

Il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sarebbero davvero molto pesante. Ci sarebbero infatti tre morti e almeno quindici feriti, ma il bilancio è destinato a crescere nelle prossime ore. L’autobus tamponato dal tir trasportava molti studenti. L’incidente avrebbe coinvolto almeno altri tre veicoli, alcuni di questi avrebbero preso fuoco. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia, oltre alle ambulanze per il primo soccorso. (Continua…)

Dove è successo

L’incidente sarebbe avvenuto in Ohio, lungo una highway. Il governatore dello Stato, Mike De Wine, nel corso della conferenza stampa sul luogo dell’incidente, ha detto: “Questo è il nostro peggior incubo, quando abbiamo un autobus pieno di bambini coinvolto in un incidente. Le preghiere vanno alle famiglie, a tutti coloro che erano sull’autobus”. Tutti i veicoli stavo viaggiando in direzione ovest sull’Interstate 70 nella Contea di Licking, a circa 26 miglia a est di Columbus, intorno alle 9 del mattino.