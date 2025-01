Autobus si schianta, è strage: almeno 19 morti

Un grave incidente stradale ha colpito il sud della Bolivia, causando la morte di 19 persone, tra cui due bambini. L’autobus coinvolto si è ribaltato lungo una strada montuosa nel dipartimento di Potosí, evidenziando ancora una volta i pericoli delle infrastrutture stradali del paese.

Autobus si schianta

L’autobus stava viaggiando dalla capitale La Paz verso la città di Villazón, situata al confine con l’Argentina. Secondo quanto riportato dal colonnello Wilson Flores della polizia boliviana, il veicolo ha perso il controllo in una zona montuosa, ribaltandosi e causando la morte di 14 donne, 3 uomini e 2 bambini. Altre 9 persone sono rimaste ferite, tra cui l’autista, che è stato arrestato con l’accusa di guida pericolosa. 

Le strade montuose della Bolivia sono note per la loro pericolosità, caratterizzate da curve strette, pendenze ripide e condizioni meteorologiche imprevedibili. Queste caratteristiche aumentano il rischio di incidenti, soprattutto per i veicoli pesanti come gli autobus. Secondo dati governativi, ogni anno si registrano in media circa 1.400 decessi a causa di incidenti stradali nel paese, che conta una popolazione di circa 12 milioni di abitanti. 

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva