Auto sbanda e piomba dentro un McDonald’s: il bilancio

Un’auto ha sfondato la vetrina del McDonald’s ed è finita dentro il locale mentre era aperto e con dei clienti al suo interno. Il grave incidente è accaduto nel pomeriggio di sabato 22 giugno 2024. I video delle telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso la vettura nel momento in cui si è schiantata contro la vetrina aprendo un vero e proprio varco a lato dell’edificio, dove erano seduti i clienti della nota catena di fast food. Sul posto è intervenuta la polizia e un’ambulanza, che ha portato in ospedale un ferito le cui condizioni sarebbero gravi. (Continua dopo le foto)

Paura al McDonald’s di Doncaster: auto sfonda la vetrina ed entra nel locale

Il tragico incidente è avvenuto a Doncaster, in Inghilterra. Un veicolo bianco è entrato completamente nel fast food, creando un grosso buco sulla vetrina. L’auto è finita nel reparto condimenti, accanto al bancone, distruggendo parte del locale. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, la polizia e un’ambulanza. “Si può vedere la parte posteriore dell’auto sporgere lateralmente, con gli agenti di polizia in piedi all’interno che ispezionano il disastro. In una dichiarazione rilasciata sabato sera, la polizia ha affermato di essere stata costretta a evacuare l’intero ristorante – che ora è chiuso – e McDonald’s ha affermato di non essere sicuro di quando riaprirà”, si legge sul Daily Mail. Chi era alla guida del veicolo? (Continua dopo le foto)

Auto finisce dentro al McDonald’s, arrestato l’autista

La polizia giunta sul luogo dell’incidente ha arrestato l’uomo di 31 anni alla guida del veicolo. Pare che l’autista, che era rimasto a bordo della sua auto, si trovava in stato confusionale: era disorientato e ha domandato agli agenti cosa stesse succedendo. Successivamente un portavoce di McDonald’s ha affermato che la società sta assistendo le forze dell’ordine nelle indagini e offrendo supporto alle persone che in quel momento lavoravano sul posto. L’auto, finendo contro il locale, ha ferito uno dei clienti che si trovavano al suo interno.

