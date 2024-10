Auto con cinque ragazzi va fuori strada e si schianta: chi perde la vita

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre un tragico incidente stradale ha fatto perdere la vita ad un giovane 17enne. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 31 ottobre, viaggiava accanto al guidatore su un’Audi A3 che ha improvvisamente perso il controllo uscendo di strada e distruggendosi nell’impatto. Lo schianto è stato fatale per il minorenne.

Auto con cinque ragazzi va fuori strada e si schianta

Tragico incidente stradale nella notte tra il 24 e il 25 ottobre sulla SP 40, nei pressi di Carugo, in provincia di Como, che ha coinvolto un’auto con a bordo cinque giovani. Il veicolo, un’Audi A3, ha improvvisamente perso il controllo e si è schiantato violentemente contro un albero. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di comprendere le cause esatte dell’uscita di strada. Le prime ipotesi suggeriscono una combinazione di velocità elevata e condizioni stradali scivolose a causa della pioggia. (continua dopo la foto)

La vittima

A bordo dell’auto viaggiavano cinque ragazzi. Alla guida si trovava il più grande del gruppo, un giovane di 21 anni con patente conseguita circa due anni fa. Domenico Alabastro, 17 anni, residente ad Arosio che sedeva accanto al pilota, ha perso la vita per la violenza dell’impatto. Lo schianto contro un albero è stato così devastante che i vigili del fuoco di Cantù sono intervenuti per estrarre due dei ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere. Nel frattempo, i sanitari del 118, accorsi con quattro ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica, hanno lavorato per stabilizzare i feriti.

Due ragazzi, in condizioni particolarmente gravi, sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza, mentre gli altri due, pur feriti, sono stati condotti al Sant’Anna di Como e non sarebbero in pericolo di vita.

