L'Australian Open 2025 è un torneo di tennis giocato nel complesso di Melbourne Park, a Melbourne in Australia, tra il 12 e il 26 gennaio 2025. È la 113ª edizione dell'Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam del nuovo anno. Dopo il malore sul campo accusato sul campo da Jannik Sinner, il quale poi è riuscito a portarsi a casa la partita, anche un'altra tennista si è sentita poco bene. Ovviamento stiamo parlando di Elena Rybakina, la quale ha avuto anche lei un malore agli Australian Open.

Australian Open, Elena Rybakina malore: cos’è successo

Australian Open, Elena Rybakina malore: cos’è successo. Elena Rybakina ha chiuso la sua partecipazione agli Australian Open agli ottavi di finale, battuta in tre set dall’americana Madison Keys. La partita, durata quasi due ore, si è disputata lunedì 20 Gennaio 2025 alle 14, a Melbourne con temperature oltre i 30° e un’umidità molto alta. Tutto ciò ha reso la partita ancora più difficile per le due tenniste. Dopo il match, come riportato da The social post, Elena Rybakina ha avuto un piccolo malore ed è stata immortalata in una foto distesa sul pavimento dello spogliatoio, coperta con un asciugamano e un lenzuolo, nel tentativo di riprendersi dallo sforzo fisico. Per fortuna non è stato nulla di grave.

