ATP Finals Torino Bolelli e Vavassori sconfitti da Krawietz e Puetz. La coppia azzurra ha perso per 7-5, 6-4 contro i due tedeschi, in un match durato un’ora e 28 minuti. Questa vittoria consente a Krawietz e Puetz di staccare il pass per la semifinale delle Nitto ATP Finals, mentre per i due italiani sarà cruciale il prossimo incontro contro la coppia Arevalo/Pavic, in programma venerdì.

Semi-final bound 🤩@KrawietzKevin & @GoldenSetTim book their place in the #NittoATPFinals final four with a 7-5 6-4 win over Bolelli/Vavassori! pic.twitter.com/4Fip39y2tY — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2024

Dopo il convincente successo iniziale contro Bopanna/Ebden, Bolelli e Vavassori sono ora costretti a giocarsi tutto nell’ultimo incontro del girone, dopo essere scivolati al secondo posto. Nel match odierno, la coppia azzurra aveva mostrato grande solidità nel primo set, mantenendo il controllo del gioco, ma ha subito il break decisivo proprio nel dodicesimo game, perdendo così terreno e fiducia. Nel secondo set, Krawietz e, soprattutto, Puetz hanno trovato ritmo e precisione, chiudendo il match senza esitazioni. Ora, la sfida contro Arevalo e Pavic, che in mattinata hanno sconfitto Bopanna ed Ebden per 7-5, 6-3, sarà decisiva per l’accesso alla semifinale.

