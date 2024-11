ATP Finals, esordio da sogno a Torino per Bolelli-Vavassori contro Bopanna-Ebden

ATP Finals Bolelli-Vavassori, esordio da sogno per il duo azzurro contro Bopanna-Epden: liquidati 6-2 6-3 in 57 minuti. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno offerto una prestazione quasi perfetta all’Inalpi Arena di Torino nel loro esordio alle Nitto ATP Finals di doppio 2024.

Flying the flag 🇮🇹@BolelliSimone & @VavassoriAndre with a dominant display on home soil to take down Bopanna/Ebden 6-2 6-3!#NittoATPFinals pic.twitter.com/AKaP0w7tX6 — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2024

La coppia italiana, testa di serie numero 4 del tabellone, ha dominato il match contro il duo composto dal veterano indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden, vincendo con un netto 6-2, 6-3 in soli 57 minuti. Grazie a questa vittoria, Bolelli e Vavassori guidano il girone Bob Bryan, a pari punti con i tedeschi Krawietz/Puetz, che nel pomeriggio hanno sconfitto Arevalo/Pavic in due set. Impressionante il rendimento al servizio per gli italiani, che hanno perso solo 5 punti e non hanno concesso alcuna palla break. Mercoledì affronteranno Krawietz/Puetz per cercare di assicurarsi un posto in semifinale.

Leggi anche: