ATP Finals, Fritz rimonta Zverev e conquista la finale con uno tra Sinner e Ruud

ATP Finals di Torino, Taylor Fritz conquista la sua prima finale in carriera nel torneo, battendo per la quarta volta consecutiva in questa stagione Alexander Zverev. Con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6(3), Fritz diventa il primo americano a raggiungere la finale delle ATP Finals dal 2006. Domenica, nell’ultimo atto, affronterĂ il vincitore della semifinale tra Jannik Sinner e Casper Ruud.

HUGE W for Taylor! đź’Ş View from the stands inside the Pala Alpitour! #NittoATPFinals https://t.co/KWLWdnkcb0 pic.twitter.com/RJ58d2QBB9 — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2024

Taylor Fritz conquista la semifinale delle ATP Finals con una prestazione solida e una serie di vittorie consecutive su Alexander Zverev, conclusa con un 6-3, 3-6, 7-6(3). Fritz parte forte nel primo set approfittando dei numerosi errori di dritto del tedesco, chiudendo il parziale con un netto 6-3. Zverev reagisce nel secondo set, trovando un break nel quarto game e mantenendolo fino al 6-3.

Nel terzo set, la partita si intensifica: Fritz salva tre palle break cruciali nel quinto game, dimostrando grande determinazione. Il match si decide in un tie-break equilibrato, dove Zverev commette tre errori gratuiti, permettendo a Fritz di chiudere 7-3. Questa vittoria porta l’americano alla sua prima finale alle ATP Finals, un traguardo che un giocatore statunitense non raggiungeva dal 2006.

